Debat: Jeg er ikke for stor til at anerkende, når jeg har taget fejl

Lokaldebat: Jeg kan til mit store held se, at avisen her har sat gang i debatten.

Først var det min gode byrådskollega Kaj Pilgaard, som var ude og melde sin modstand overfor foreningen "Middelfart i Udvikling". Han kunne ikke se, hvorfor kommunen skulle sponsere sådan en satsning, når vi tager afsked med for eksempel plejepersonale.

Herefter var min egen ven og partikammerat Kasper Philbert ude og flyve højt med nattergalen, da han problematiserede forholdene hos skoler, børn og ældre i kommunen.

Kasper blev fulgt op af Morten Thomsen, der gerne ville vide, om Middelfarts Ø (Enhedslisten, red.) stadig står bag budget '19.

Og her kommer jeg ind i billedet. Det korte svar til Morten er: Ja.

Vi står stadig ved budgettet.

Men jeg bliver bare nødt til at forholde mig til den kritik, jeg har mødt fra forældregrupper og lærernes fagforening: Jeg er ikke for stor til at anerkende, når jeg har taget fejl.

Vi bliver altså nødt til at problematisere, hvordan der lige pludselig kan lande tre millioner i en handelsforenings turban (for at blive i eventyrene), når der ikke er råd til kerneopgaverne. Vi skal sikre bedre forhold i skolerne - her tænker jeg også på specialtilbuddene, hvor jeg lige nu er med i en sag om Karlsvognen. I daginstitutionerne kunne normeringerne være bedre, og så må jeg bare give den gode Kaj ret: De ældre skal have bedre forhold.

Jeg kommer ikke til at gemme mig som en anden struds, og hvis Morten tror, jeg får mit bagland til at rette ind, tager han fejl.