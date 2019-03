Debat: Hvordan investerer vi egentlig grønt?

Lokaldebat: I starten af marts havde Enhedslisten i Middelfarts et ændringsforslag oppe at vende i Miljø- og Energiudvalget. Forslaget gik på, at man fra kommunens side kun skulle forpagte jord ud på betingelse af, at forpagtningen blev foretaget økologisk.

Desværre kunne forslaget ikke vedtages, da en forpagter ville miste eventuel støtte til at drive jorden. Derfor blev der undervejs udarbejdet ændringsforslag, som et enigt udvalg bakkede op om. Dette forslag gik på, at der i kommende udbud af forpagtning af landbrugsjord sikres, at arealerne ikke sprøjtes med pesticider. Her kom vi ikke på tværs af EUs regler. Vi er glade for det midlertidige resultat - for vi skal frem til økologien - men hele situationen har fået os til at tænke: Hvordan investerer vi egentlig grønt?

Her tænker vi både på staten, de store pensionsselskaber, men også vores kommunale fællesskaber. Kan vi gøre en grøn forskel, skal vi da rykke, mener vi.

Det er nødvendigt, vi gør noget for at undgå fremtidige situationer, som dem vi for nylig oplevede rundt om i kommunerne, hvor vandværker lukkede midlertidigt grundet giftstoffer - for eksempel i Staurby skov. Og samtidig er det nødvendigt at arbejde med vores CO2 regnskab.

Ungdommen har de seneste måneder vist vejen, blandt andet med fredagsdemonstrationerne (fredag den 15. marts, red.) verden over.

Det er på tide, vi såkaldte voksne forholder os voksent og modent til vores generations største udfordring.

For gør vi ikke noget nu, straffer vi kommende generationer.