Debat: Har Middelfart pestcider i drikkevandet?

Lokaldebat: I september 2017 lukkede Staurbyskov Vandværk. Der var målt pesticider af typen Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet. Senere er yderlige en række boringer i Middelfart Kommune blevet lukket. Er grundvandsbeskyttelsen tilstrækkelig?

Det er i dag forbudt at bruge pesticider i særlige udpegede områder, og det er godt, men ikke godt nok.

Det tager regnvandet op til 45 år, før det havner i grundvandsmagasinerne, så de pesticider der er benyttet siden 1975, er på vej ned i vort drikkevand. Vi løser altså ikke problemet med pesticider i drikkevandet alene ved at forbyde brug af pesticider over vores drikkevandsmagasiner.

Hvad sker der på Staurbyskov Vandværk?

Trefor leverer som bekendt vand til Middelfart by, via Svendstrup vandværk, en rørforbindelse fra Jylland og Staurbyskov Vandværk. Da sidstnævnte lukkede i 2017, opstod der problemer med forsyningssikkerheden.

Trefor henvendte sig derfor til Middelfart Kommune som lokal myndighed på området. Som jeg læser kommunens beslutning, blev der i 2018 givet lov til at starte Staurbyskov Vandværk op og blande det pesticidholdige vand med rent vand fra Jylland. Herved kommer pesticidkoncentrationen ned under den tilladte grænseværdi.

Det er også min opfattelse, at der er givet tilladelse til at eksperimentere med at rense vandet for pesticider. Her benytter Trefor nogle helt nye metoder, som ikke er brugt på andre vandværker i Danmark.

Så vi ved ikke, om det lykkes. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Vi ved ikke, om metoden kan godkende af Miljøstyrelsen. Vi ved ikke, hvad det koster.

Men vi ved, der kommer pesticidholdigt vand ud til forbrugerne.

Jeg håber, jeg har taget fejl, og kommunen vil tilbagevise, at der siden sommeren 2018 er pumpet pesticidholdigt vand ud til os her i byen.

Når nu Middelfart Kommune og Trefor gerne vil rense vandet, så kan jeg ikke forstå, hvorfor der ikke er givet påbud til Trefor om at installere et aktivt kulfilter med tilhørende UV-lys. Det fjerner både pesticider og skadelige bakterier. Metoden er velkendt både i Danmark og udlandet, så den kan også løse vort problem.

Metoden benyttes på Frederiksberg Vandforsyning. De har et vandværk, som er tre gange større, end det vi har i Middelfart. Her er installeret både kulfiltre og UV-lys. Prisen for at rense vandet er under en krone per m3. Det vil jeg gerne betale for at få renset mit vand for pesticider.