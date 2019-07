Debat: Giv nu Sixtus de tilladelser

Det er en befrielse at læse Jens Kjeldsens og Gurli Bargholts indlæg i avisen den 5. juli 2019. Det er vigtigt at dialogen bliver lidt mere nuanceret og objektiv.

Som naboer til Sixtus gennem 10 år har vi har aldrig været generet af aktiviteterne omkring Sixtus' arrangementer. Tværtimod har det været berigende at opleve fyrværkeri, fotosessions, brudepar samt forskellige aktiviteter i den offentlige park, som støder op til Sixtus.

Det får området til at være et aktivt miljø, og ikke et plejehjem eller en stille vej, hvor livet er fjernet, og der kun er skallen tilbage af nærmiljøet i Fænøsunds omgivelser. Og som er en del af Fænøsunds dna.

Sixtus blev opført i 1912 - sikkert længe før Teglgårds Venner valgte at bosætte sig i de smukke omgivelser. Det er næsten ligesom landmanden, som har boet på sin fædrende gård med sin svinefarm, og hvor byen til sidst omslutter ham, så han bliver tvunget i knæ.

Teglgårds Venner må have været klar over, hvad de flyttede ind til? Nu skal deres egen disposition vedrørende valg af bolig gøres til et subjektivt chikaneri af en veldrevet og ansvarlig virksomhed. Dette med en "opbakning" af "venner", som bor langt fra hotellet og som er stemmekvæg.

Vi er helt med på, at Teglgårds Venners primære formål er at få lukket Sixtus' aktiviteter ned, så alt liv forsvinder omkring dem. De næste der skal tvinges i knæ er vel Restaurant Fænøsund? For der holdes også fester hele året rundt. Og derefter skovfogedboligen, som hvert år til jul sælger gran og juletræer. Det skaber jo en del trafik og støj i december - ønsker man, at den aktivitet også lukkes ned for at få skabt et "refugium" for de få og fjerne mangfoldigheden for flertallet (borgerne og gæsterne som bruger Sixtus)?

Det drejer sig også om arbejdspladser. Vi er ikke klar over, hvor mange der arbejder på Sixtus, men uden tvivl vil en udvidelse skabe flere arbejdspladser og flere skatteindtægter til kommunen, og sikkert også mere liv, trafik og støj og hvad så? Hvis det bliver for meget kan man jo vælge at flytte et andet sted hen.

Vi mener, at Middelfart Kommune i rigtig stor grad har lyttet til Teglgårds Venner gennem hele processen og fundet en god løsning - både for de naboer, som bor tættest på, og som føler sig generet af Sixtus-aktiviteterne, og for dem, som bor langt fra og kun er generet af en øget trafik.

Giv nu Sixtus de tilladelser, der er nødvendige, så de kan forskønne området med deres arkitektonisk rigtig flotte projekt. Det er et smukt byggeri, som passer ind i miljøet.

Kære Middelfart Kommune giv nu Sixtus den byggetilladelse og stop med at bruge mere energi på foreningen Teglgårds Venner. De besidder efter vores mening ikke nogen form for objektivitet og situationsfornemmelse.

Hilsen " Sixtus Venner"