Debat: Flere pædagoger, tak!

Byrådet i Middelfart Kommune har stort fokus på byudvikling og at tiltrække flere borgere til kommunen. Og mens vi i Radikale Venstre synes, at det er et godt formål, så synes vi også, at midlerne kunne prioriteres bedre. Det er lidt som at investere i aktier uden at have råd til mad. Det går måske i en tid, men i det lange løb er det usundt.

Borgmesteren er rigtig god til at fortælle, hvor godt det går i Middelfart. Men hvis det går så godt, hvorfor er Middelfart så den kommune på Fyn, sammen med Kerteminde, der har den dårligste normering i vuggestuerne. Også Fredericia, Vejle og Kolding har bedre normeringer.

Det kan simpelthen ikke passe!

Vi synes derfor, at der skal investeres massivt i flere pædagoger i daginstitutionerne, så vi ikke skal se billeder i Middelfart, som vi senest har set i "Hvem passer vores børn?"?

Vi vil, hvis vi får magt, som vi har agt, sørge for, at når der i vores vuggestuer i dag er tre voksne på en stue med 12 børn, så skal der være fire voksne i fremtiden.

Tilsvarende skal vores børnehaver have et løft, så der som minimum (og ikke kun på papiret) er en voksen til seks børn.

Samtidig vil vi arbejde for, at læreplanerne bliver til understøttende redskaber i stedet for en begrænsning for pædagogerne, som skal have friheden til at bruge deres faglighed. Til at se vores børn. Lytte til dem. Trøste dem.

Forældre skal være trygge ved at få passet deres børn i kommunens daginstitutioner. Det vil ikke bare være godt for børnene og deres familier. Det er også den mest holdbare vej til at tiltrække borgere, som kan handle i vores butikker, bidrage til vores velfærd og være en del af de stærke sociale fællesskaber i Middelfart Kommune.