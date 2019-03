Debat: Fejlagtig skiltning i Skrillinge

Lokaldebat: Med stor undren har jeg observeret, at der på den nyanlagte vej "Toften" fra Ulvsbjergvej i Svendstrup er opsat to høje byskilte - ikke med Skrillinge, som det burde være, men med Middelfart. Det er da vist malplaceret. På Assensvejen tæt derved står der, at der er 5 kilometer til Middelfart.

Personligt bor vi - ikke ved Middelfart Strand, men Skrillinge Strand - og undertegnede er i øvrigt født i Skrillinge - for mange år siden.

Rundt i Middelfart Storkommune er der mange små bysamfund, som har deres egen historie og eget navn, lad os fortsat have lov til at bevare begge dele. Tak!