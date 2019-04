Debat: Det er ubehageligt at komme på biblioteket udenfor åbningstiden

I sådan en flok føler nogen behov for at virke provokerende på de øvrige besøgende på biblioteket.

Det kan godt være, der ikke er hærværk, men store børn bruger stadig biblioteket som varmestue, når der ikke er personale til stede. Jeg oplevede i sidste uge, at der sad en flok udenfor - en brugte sit sygesikringskort til at kode sig ind - hvorefter han råbte til resten, kom bare ind, der er ikke nogen (personale).

Som bruger af Nørre Aaby bibliotek undrer det mig at læse, at alt nu er godt efter at biblioteket har været lukket .

Avisen har forelagt kritikken for kultur- og biblioteksleder Charlotte Pedersen. Hun svarer her:

Kære Dorte Bundgaard,

Jeg er ked af at høre, at du har haft en dårlig oplevelse med en gruppe unge på Nørre Aaby Bibliotek i den ubetjente åbningstid.

I de tre måneder, Nørre Aaby Bibliotek udelukkende har haft åbent med betjening klokken 13-17 fire hverdage om ugen, har jeg fået rigtig mange henvendelser fra Nørre Aaby-borgere, der opfordrede til at genindføre den ubetjente åbningstid.

Ved borgermøder i december og januar på Nørre Aaby Bibliotek har en gruppe på 30-40 lokale borgere aftalt, at de, når biblioteket åbnede med ubetjent tid igen, ville være til stede og afholde blandt andet strikkeklubber, brætspilsklubber, både for at mødes - men også for at gøre opmærksom på, at biblioteket i den ikke-betjente tid er åbent og kan bruges af alle aldersgrupper.

Din beretning om din oplevelse kunne tyde på, at der er brug for koordinering af klubbernes aktiviteter. Jeg vil undersøge det nærmere.