De skal synge kirken op: Nu får Brenderup sit eget kirkekor

- Det er svært at finde korledere. Jeg har kontaktet flere, der har sagt nej, fortæller sognepræst Lars Højland. Men ad omveje lod det sig gøre, at korlederen, der også har Vokalværkstedet i Asperup, kunne komme til Brenderup og starte koret op.

Det har været svært at finde en korleder, så derfor har ønsket om et kirkekor i Brenderup ikke været til at realisere i mange år. Men pludselig bød muligheden sig for, at Tina Rassing fra Asperup kunne komme til Brenderup hver mandag, og på den måde fik korlederen og sognepræsten en aftale i stand. Foto: Mia Harm Madsen