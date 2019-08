De har skudt for dronningen i 20 år: Lav markerer skarpt hjørne med en stor sanger

Strib: Sophiæodde Saluteringslaug har i nu 20 år sendt en salut af sted, når Kongeskibet sejler gennem Lillebælt med Dronning Margrethe og Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ombord.

Det bliver markeret med en ekstra festlig opera- og musicalfest ved kanonerne på Nordenbro i Strib søndag 25. august klokken 14 til 17.

Operafesten bliver afholdt for fjerde gang, og denne gang kommer 25 mand fra Søværnets Tamburkorps og marcherer fra Strib Kirke klokken 13.30, ad Vestergade til Nordenbro.

Tamburkorpset indleder med en halv times koncert, og derefter går det ellers løs med en række kendte solister fra opera- og musicalscenen, oplyser Sophiæodde Saluteringslaug i en pressemeddelelse.

Saluteringslauget glæder sig særligt over, at det er lykkedes at få en af Danmarks store, internationale sangere til Strib. Det drejer sig om tenoren Gert Henning Jensen, der fra bådebroen synger kendte opera- og operettepartier, der ellers er forbeholdt de helt store scener i New York, Wien og London.

"Nu får vi ham live på den største af alle scener - den frie natur", lyder det fra saluteringslauget i pressemeddelelsen.

Den efterspurgte sopran Signe Asmussen supplerer Gert Henning Jensen på bådebroen.