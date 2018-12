De 10 mest læste: Ødelagt brodæk, romkugler, tragisk ulykke og mangel på arbejdskraft

2) Ungt par efterlod grill og risikerer kæmperegning

I midten af juli efterlod to unge en engangsgrill på et kostbart brodæk ved Turbinehallen i Middelfart midt i sommertørken. Engangsgrillen endte med at antænde seks meter af brodækket, og episoden blev fanget på overvågningsvideo. Skaderne blev vurderet til at løbe op i mere end 100.000 kroner, da træet var af en speciel type fra Sydamerika. En 17-årig pige meldte sig efterfølgende og fortalte, at hende og kæresten troede, at grillen gik ud af sig selv. Det blev løst fredsommeligt som en forsikringssag.