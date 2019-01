Dansk Skakdag i Middelfart: Eleverne lægger smartphones og tablets på hylden

Middelfart: Smartphones og tablets bliver for en stund lagt på hylden, mens skakbrætter og brikker kommer på bordet på fire skoler i Middelfart Kommune. Det sker fredag den 8. februar, når 404 elever deltager i Skolernes Skakdag 2019.

Det er elever fra blandt andet Østre Skole, Nørre Aaby Skole og Hyllehøjskolen, som skal have en sjov og hyggelig dag sammen fyldt med leg og læring. Det gælder om at lægge en god taktik - ro, koncentration og fordybelse er afgørende, lyder parolen. I alt deltager 49.851 elever fra 293 skoler i hele landet i Skolernes Skakdag under mottoet "Det skal være sjovt at blive klogere", hvor de mødes på tværs af køn, klassetrin og kultur.

Forskning peger på, at skoleskak har en positiv effekt i matematikundervisningen. Derfor oplever Dansk Skoleskak en stigende interesse for skoleskak, og mere end 600 skoler tilbyder i dag skoleskak, flere steder som en obligatorisk del af undervisningen, oplyses i en pressemeddelelse.