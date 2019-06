Danmarks bedste børne- og unge cykelryttere dyster i Strib

Løbet har start og mål ved Strib Fritids- og Aktivitetscenter. Herfra sendes rytterne ud på to teknisk krævende og kuperede rundstrækninger, der begge indbyder til masser af godt og spændende cykelløb for både ryttere og publikum.

Her er den lille rute. Af hensyn til sikkerheden for både bilister og ryttere ensrettes ruterne under cykelløbet. PR-foto

Løbsruten bliver ensrettet

Af hensyn til både rytternes sikkerhed og bilisternes tryghed er løbsruten ensrettet under løbene, fra kl. 8.55 til ca. 15.00. Så har man et ærinde omkring løbsruten under løbene, anbefales det, at man kører hjemmefra i god tid, da man kan blive forsinket af en mindre omvej eller ryttere, man må holde tilbage for.

Der er udsat frivillige og trafikofficials langs ruten, som vil hjælpe med at guide på rette vej.

Middelfart Cykel Club håber på trafikanternes og borgernes forståelse og på, at man sammen kan skabe en god og sikker oplevelse for alle, der deltager i eller kommer i berøring med løbet, lyder det i en pressemeddelelse.

Vil man se cykelløbene og heppe på de lokale helte og morgendagens stjerner og vandbærere, så vil der på dagen være parkering langs Ny Billeshavevej.