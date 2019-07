Dametøjsforretning i Middelfart flytter over på den anden side af gaden

Middelfart: Det bliver Den nye Strøgbutik i Østergade 8, som rykker over gaden og ind i den tidligere lædervareforretning Mirá i Østergade 3, som har stået tom, siden Krista og Pauli Sørensen lukkede deres forretning 1. december sidste år.

Susanne Knudsen har i otte år drevet dametøjsforretningen Den nye Strøgbutik i Assens og udvidede sidste forår med en tilsvarende butik i Middelfart. Hun forklarer flytningen med muligheden for at få næsten dobbelt så meget plads ovenikøbet til en betydelig lavere husleje.

- Det er gået godt i Middelfart. Men jeg kunne godt bruge noget mere plads, det får jeg i Østergade 3 med næsten 120 kvadratmeter og til en husleje på bare 12.000 kroner om måneden. I dag giver jeg 18.300 i Østergade 8, hvor jeg har 70 kvadratmeter. Jeg ved godt, den stiger en smule hvert år i Østergade 3 og ender på 15.200 kroner, men på det tidspunkt er jeg 70 år, så det går nu nok, fortæller 56-årige Susanne Knudsen.

Hun er bevidst om, at den højere husleje skyldes, at det var et nyistandsat butikslokale, hun overtog sidste år.

- Men Pauli og Krista Sørensen har lovet at betale materialerne, så jeg kun skal dække udgiften til arbejdsløn for at få frisket den gamle læderhandel op, forklarer Susanne Knudsen, der er ved at få malet, sat ekstra lysskinner op og lagt nye gulvtæpper i sin nye butik.

Hun har valgt at bevare butikkens markise, som er en af de sidste i byen.

- Den betyder, at jeg kan have mine tøjstativer udenfor hele året, også når det regner, forklarer Susanne Knudsen, der åbner den 21. august i de nye lokaler.