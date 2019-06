Dagens input: - Vi skal passe på de små skoler

Et opråb, et input eller blot et godt råd. Avisen arbejder fra 10 forskellige steder på 10 dage, og vi giver hvert sted læsere og andre mulighed for at komme til orde.

Harndrup: Michael Jensen er fra Harndrup. Her har han boet det meste af sit liv og gik i sine unge dage på Fjelsted-Harndrup Skole.

- Det var trygt at gå på en lille skole, hvor alle kender alle, siger Michael Jensen.

Derfor var det også oplagt, at hans fire børn skulle gå på Fjelsted-Harndrup Skole. To af dem går i skolen, som har til og med 6. klassetrin. Den yngste går i børnehave. Og han synes især, at overgangen mellem børnehave og skole er fantastisk.

- Der er jo glidende overgang, så børnene kender lokalerne og første skoledag bliver nemmere, siger han.

Efter sommerferien starter der 11 elever på Fjelsted-Harndrup Skole, som huser 93 elever i alt.

Skolen er kommunens mindste med 30 elever til den næstmindste skole, Båring, som har 123 elever. Og selvom Michael Jensen ikke nødvendigvis frygter, at Fjelsted-Harndrup Skole bliver lukket, vil han gerne råbe op for, at man skal passe på de små skoler.

- En lille skole er vel altid i fare, men de er så vigtige. Og det er så vigtigt, at der er en god opbakning til både den og børnehaven, siger Michael Jensen.