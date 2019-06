Dagens input: Ronæs er kommunens mest aktive landsby

Et opråb, et input eller blot et godt råd. Avisen arbejder fra 10 forskellige steder på 10 dage, og vi giver hvert sted læsere og andre mulighed for at komme til orde.

Ronæs: Naturen får større og større betydning for Jørgen Peter Christensen, jo ældre han bliver. Han er gået på efterløn efter at have drevet maskinstation sammen med sin bror Henning i 25 år, og det arbejde betyder, at han kender hver en mark, hvert et skovstykke og hver en bakke på de lokale vidder. - Da jeg var ung, tænkte jeg ikke så meget over det. Der skulle der bare ske noget. Men nu nyder jeg virkelig naturen herude, siger han. Og han er stolt af sin landsby, som han kalder den mest aktive i hele Middelfart Kommune. - Der er måske 12 huse, men der er masser af erhverv og arbejdspladser. Udover maskinstationen er der entreprenør, vinduespudser, bosted og campingplads, fortæller han.

For lidt lokalstof Jørgen Peter Christensen har holdt Fyens Stifstidende i 40 år - og tak for det. Han er glad for sin avis, som han fortsat vil have i papirform. Men der er plads til forbedringer. - Jeg ville virkelig gerne have, at der kom noget mere lokalstof. Altså artikler fra de lokale områder. Det er godt, at I tager rundt, som I gør nu. Men nogen gange er der brugt to sider på den samme sag. Så savner man tiden med Middelfart Venstreblad. Dengang var der meget mere lokalstof, siger han.