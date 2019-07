Dagen før Middelfart Jazzfestival: Udsolgt til både vin og tarteletter

- Vi skal ikke fylde teltet med betalende gæster. Vi lægger op til, at festivalen og musikken er gratis, derfor skal der også være mulighed for at høre musikken i teltet uden at deltage i tarteletfestivalen, forklarer hun.

Det er onsdag eftermiddag, og om godt et døgn skal teltet og de frivillige være klar til at tage imod de 200 gæster, som skal deltage i torsdagens vinfestival, som skyder tre dages jazz i gang. Inden da skal teltet fyldes med borde og bænke, og der skal trækkes vand og lys.

Barsalg afgørende for næste års festival

Jette Vrængmose er frivillig ved festivalen for anden gang og har førhen deltaget som gæst.

Da der igen i år var udsigt til for få frivillige hænder og for få sponsorkroner, råbte hun og resten af bestyrelsen bag festivalen højt. Det råb blev hørt, og det er lykkedes festivalen at få besat alle de frivillige vagter i baren, ligesom opgaver med hjemmeside, lodsalg, klargøring og oprydning er fordelt.

- Som noget nyt har vi fået lov til at låne service af Severin (hotel i Middelfart, red.), og vi har fået lov til at aflevere det beskidt. Det hjælper os en hel del, at vi ikke skal stå at vaske det op, og det ser en hel del bedre ud end paptallerkner, siger Jette Vrængmose.

Flere af de sponsorer, som jazzfestivalen tidligere har haft, er i år faldet fra. Heldigvis er nye kommet til - men ikke helt nok. Derfor er barsalget i år afgørende for næste års festival, fortæller Jette Vrængmose, som håber på fadølsvejr de kommende dage.

- Vi håber, at gæsterne er klar på at drikke en ekstra fadøl. Pengene går jo direkte til afholdelsen af næste års festival, siger hun.