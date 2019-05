Dagen, du bare MÅ være med til: John drømmer om en hel by i bevægelse

Lørdag 1. juni er der "Nørre Aaby i Bevægelse" for tredje gang. John Caspersen modtog sidste år 25.000 kroner fra Fyens Stiftstidende som vinder af "Bland Dig-prisen" - blandt andet for at være initiativtager til det arrangement. Nu giver han pengene tilbage i form af en koncert med MGP-stjerner. For hans drøm er at skabe et arrangement, der er så godt, at alle i Nørre Aaby bare MÅ være med.

Nørre Aaby: Der bliver musik, der bliver mad, der bliver fest og der bliver farver, når Tusindårslegeparken i Nørre Aaby på lørdag lægger areal til en festdag, som intet mindre end 10 lokale foreninger har en andel i. Og ikke mindst bliver der bevægelse.

For det er arrangementet "Nørre Aaby i Bevægelse", som for tredje gang afvikles, og hovedmanden bag idéen håber at have skabt en begivenhed, der kan vokse sig så stærk, at det bliver en moderne byfest, hvor der nok skal være plads til både øl og mad, men hvor det først og fremmest er bevægelse for alle, der er i højsædet.

- Sidste år var vi 500, men vi drømmer da om at blive flere. Succeskriteriet er at skabe en dag, der er så god og sjov for dem, der møder op, at de fortæller om det ude i byen, så det bliver et arrangement, man bare MÅ være med til, siger John Caspersen.

For det er ham, der har fostret idéen, som nu bliver til virkelighed ved hjælp af et samarbejde mellem intet mindre end 10 lokale foreninger i Nørre Aaby-området og med støtte fra borgerforening og det lokale handelsliv.