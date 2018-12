Dæk skåret op - cubanske cigarer og whisky stjålet

Nordvestfyn: Selv om vi er gået ind i julemåneden, holder hærværkspersoner og indbrudstyve ikke fri.

Bilejere fra Nørre Aaby på samme vej har i hvert fald oplevet at få skåret dæk op.

Det er ifølge politiets døgnrapport sket natten til lørdag på Postbakken.

Det drejer sig om en Opel Corsa samt en Seat Leon, der har fået skåret begge dæk op i passagersiden med et ukendt værktøj.

Politiassistent Poul Hollensted fortæller, at man umiddelbart ikke har nogen spor at gå efter, og det kan derfor være svært at kæde hærværket sammen med den seneste tids hærværk, som blandt andet har lukket det åbne bibliotek i Nørre Aaby.

På Åbjergvej ved Brenderup står en villaejer tilbage med en mindst lige så træls oplevelse, da han eller hun har mistet pung og diverse personlige papirer efter et indbrud.

Desuden er en æske cubanske cigarer samt en flaske whisky af ukendt mærke forsvundet.

Indbruddet er ligeledes sket lørdag.

Fra Omøvænget i Middelfart er der lørdag anmeldt endnu et indbrud, hvor en eller flere ukendte gerningsmænd har gennemrodet skabe og skuffer i det meste af huset, og hvor der er stjålet smykker.

Det samme er tilfældet fra en adresse på Lillebæltsvænget, hvor man har fået adgang ved at bryde et vindue op.