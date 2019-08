Middelfart: Foruden beboerne i Elmegade, har også DSB og Banedanmark indgivet høringssvar i forbindelse med lokalplanen for området mellem Elmegade og jernbanen, hvor Barfoed Group planlægger at bygge 28 lejelejligheder.

Parkeringspladser til togrejsende

Ifølge lokalplanen for området, som har været i høring henover sommeren, skal en del af området, der nu er parkeringspladser beregnet til togpassagerer, udlægges til parkeringspladser, som tilhører de lejligheder, Barfoed Group etablerer.

Derfor har DSB gjort indsigelser og indskærpet, at der bør være minimum 28 parkeringspladser inklusiv to handicappladser til togrejsende.

"Disse pladser skal til enhver tid være betalingsfrie og den til enhver tid værende togoperatør skal have mulighed for at indføre en kontrolordning, der sikrer, at disse parkeringspladser alene benyttes af togrejsende" skriver DSB i høringssvaret.

Derudover mener DSB også, at lokalplanen bør rumme fortov gennem området.

Lokalplanen for området forventes behandlet politisk i Teknisk Udvalg 10. september, hvorefter den sendes videre i Økonomiudvalget og til sidst i byrådet 30. september.