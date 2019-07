DR vil uddanne skole-elever i kildekritik

Alle udskolingselever på Middelfart Kommunes folkeskoler rykker til Strib i slutningen af oktober. Her står DR klar med et stort undervisningsshow, hvor eleverne skal lære om kildekritik, digital dannelse og fake news.

Nordvestfyn: Strib Skole er den største målt på elever i Middelfart Kommune. Men i slutningen af oktober vokser elevtallet yderligere, når samtlige folkeskole-elever i 8.-10. klasse i kommunen kigger forbi for at overvære og deltage i DR's store undervisningsshow "I Sandhedens Tjeneste".

Med "I Sandhedens Tjeneste" får eleverne mulighed for at prøve kræfter med kildekritik, etik og nyhedsformidling og bliver en del af processen med at udvælge, tilrettelægge og bringe nyhedshistorier.

- Vi har fået muligheden for at være værter for showet, og det har vi takket ja til. Det har kørt i flere år og har været en stor succes. Indtil videre har DR haft 65.000 skolelever igennem, fortæller Lars Jensen, der er pædagogisk administrativ konsulent i skoleafdelingen hos Middelfart Kommune.

Han fortæller, at DR slår lejr i Strib i et par dage for at nå at få alle eleverne gennem showet.

- Det bliver i skolens hal, og der kan være omkring 600 elever til hvert show. Vi sørger for, at skolerne i den østlige del af kommunen kan blive transporteret frem og tilbage, og selv om det i første omgang er et tilbud til folkeskolerne, får privatskolerne også buddet. På samme vis vil DR invitere folkeskoleklasser fra vores nabokommuner, hvis der er plads, siger Lars Jensen.