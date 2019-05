DI Trekantområdet vælger ny formand fra Middelfart-virksomhed

Trekantområdet: På den netop overståede generalforsamling i DI Trekantområdet blev administrerende direktør Carsten Kind, Interacoustics A/S i Middelfart, udpeget som ny formand. Han afløser Helle F. Andersen, som efter to år og seks måneder som formand træder tilbage, da hun har valgt at stoppe som administrerende direktør for Exxit59.

På generalforsamlingen blev der også udpeget seks nye medlemmer til DI Trekantområdets bestyrelse.

DI Trekantområdets bestyrelse ser sådan ud: Adm. direktør Carsten Kind, Interacoustics A/S, Partner Clara C. Rigenstrup, Tegnestuen Mejeriet A/S, Operations Director Jan Ditlevsen, ITW Construction Products A/S, Vice President Bjarne Søndergaard, Alfa Laval Kolding A/S, HR direktør Thomas Bundgaard, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S. De nyvalgte er: Mejeridirektør Klaus Jeppesen, Arla Foods, Taulov, direktør Mikkel Østergaard Kruse, Blue Water Shipping A/S, adm. direktør Alex Ludvigsen, Ammeraal Beltec A/S, adm. direktør Palle Serup, Jesma Vejeteknik A/S, adm. direktør Kim Koertsen, DanRobotics A/S og markedsdirektør Pia Jakobsgaard-Iversen, Rambøll.

DI Trekantområdet dækker kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart.