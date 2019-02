Cyklist blev kastet over kølerhjelmen

Middelfart: Selv om det så voldsomt ud, så slap en 44-årig cyklist torsdag aften klokken kvart over seks fra et færdselsuheld tilsyneladende uden men, vurderer Fyns Politi.

Manden cyklede i en gruppe med flere andre cyklister i nordlig retning ad Byvejen i Båring, da han blev overhalet af en 22-årig kvindelig bilist fra Middelfart. Hun kom kørende i samme retning og foretog en overhaling for kort efter at svinge til højre ind på en parkeringsplads. I den forbindelse fejlvurderede hun afstanden til cyklisten og hans hastighed, han nåede derfor ikke at bremse men blev i stedet kastet over kølerhjelmen på bilen og ramte videre over på en personbil, der holdt parkeret.

I følge politiets døgnrapport slap han fra ulykken med knubs og ømhed.