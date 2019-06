Cykelløb for udsatte børn kommer til Middelfart

Blandt deltagerne er blandt andet de to politiske ledere Kristian Thulesen-Dahl (DF) og Morten Østergaard (R) samt Jacob Mark, gruppeformand i SF, Magnus Heunicke (S), Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og flere byrådspolitikere fra Venstre og de Konservative, der er med på holdet. Erhvervsmand og cykelentusiast fra Silkeborg, Flemming Bøgely, fik idéen til cykelløbet på en fortovscafé i Paris sammen med Kristian Thulesen Dahl efter en tur i sadlen fra Danmark til den franske hovedstad i den gode sags tjeneste.

Middelfart: For tredje gang lyder startskuddet til cykelløbet "Broen" Danmark Rundt, hvor kendte som ukendte træder i pedalerne for udsatte børn og unge i Danmark. Holdet holder frokostdepot i Middelfart på turens anden etape søndag 9. juni. 35 kendte og ukendte cykelryttere kører fra lørdag 8. juni fra Silkeborg. Planen er, at de fem dage og 700 km senere ender i Allinge på Bornholm.

Hvad er Broen?

- Som iværksætter er det en stor motivation og kæmpe glæde at få lov til at gøre noget for andre. Og det får jeg lov til i min egen virksomhed, og det samme, når jeg planlægger Broen Danmark Rundt, siger Flemming Bøgely, direktør i Blue Idea, i en pressemeddelelse.

Broen er en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv. Målet er at få børnene ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv. Det foregår i lokale foreninger og klubber med sport, spejder, teater, musik eller andre aktiviteter for børn og unge som omdrejningspunkt.