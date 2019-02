Cykelevent i Middelfart: Tramp igennem for kræftsyge børn

Middelfart: Der skal fald fart på pedalerne den 23. februar, når Fitness World i Middelfart og Team Rynkeby afholder "Bike for børnene" til fordel for Børnecancerfonden. Alle kan være med uanset niveau og alder, og man behøver ikke i forvejen at være medlem af Fitness World for at deltage.

Eventet starter klokken 8.30 og slutter igen klokken 11.30. Det er muligt at cykle alle tre timer, men man kan også dele cyklen med en makker eller hele familien, som kan skiftes til at sætte sig til rette på de 53 cykler i centret.

"Bike for børnene" afholdes i hele Danmark på 70 fitness centre, og det overordnede mål med begivenheden er at samle en million kroner ind til kræftsyge børn. Samtidig håber arrangørerne også, at de kan være med til få danskerne til at røre sig noget mere og skabe et lokalt fællesskab i de lokale klubber.

- Jeg er pavestolt over, at Fitness World danner rammerne for et landsdækkende event, som vi er glade for at være en del af. Derfor lægger vi center til, og vi håber, borgerne i Middelfart vil være med til at bakke op om en god sag. Det kræver kun en smule sved på panden og en entrebillet for at hjælpe de familier, som har kræften inde på livet", siger Christina Teixeira, centerleder hos Fitness World Middelfart.

Billetterne til "Bike for børnene" koster 300 kroner og kan købes på www.fitnessworld.com/dk2/bike-for-boernene.