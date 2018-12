Coop donerer julemad til lokale familier

Middelfart: Selvom der bliver båret ekstra mange fyldte bæreposer ud af supermarkederne i løbet af december måned, så er der alligevel rigtig meget mad, der ikke er blevet solgt, når butikkerne lukker 23. december. Og ret meget af det er blevet for gammelt til at blive solgt, når butikkerne åbner igen 27. december. Derfor har Coop lavet en aftale med foreningen Stop Spild Lokalt om at afhente den mad og sørge for, at den bliver fordelt til borgere, der kan få glæde af den i juledagene.

Lene Bebe står i spidsen for Stop Spild Lokalt i Middelfart, og hun glæder sig til 23. december, når hun sammen med fire andre frivillige skal i aktion.Stop Spild Lokalt er på bare to år vokset fra en enkelt lokalforening til i dag at have lokalafdelinger i mere end 100 byer over hele landet. Sidste år uddelte foreningens frivillige sammen med Coop 80 ton julemad i forbindelse med julens lukkedage.