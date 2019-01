Middelfart: I weekenden har ukendte gerningsmænd været på rov i containere på Kongebrovej og Korsholm Alle.

På Korsholm Alle blev tre skibscontainere brudt op i et tidsrum fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Her har gerningsmændene stjålet en søjleboremaskine, diverse håndværktøjer af forskellige mærker. Herudover har anmelderne ikke overblik over, hvad tyven eller tyvene ellers er rendt med.

På Kongebrovej blev endnu en container brudt op. Dette skete natten til fredag mellem klokken 20 og klokken seks. Fra containeren har de ukendte gerningsmænd stjålet 17 PH-lamper.