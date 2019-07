Claudia Larsen overvejer nu at sætte lås på sin voliere, efter at hendes kanariefugle to gange er blevet lukket ud.

- Jeg er meget taknemlig for, at jeg fik akkurat den fugl hjem igen, for enten lå hun på æg, eller også var de lige klækket. Uanset hvad ville ungerne være gået til, hvis hun ikke var kommet hjem, fortæller Claudia Larsen og tilføjer, at episoden har kostet unger, fordi der ikke har været nok voksne fugle tilbage til at fodre dem.

Det lykkedes hende at indfange to, og et opslag på Middelfart-gruppen på Facebook gjorde, at hun fik endnu en hun hjem igen, fordi en vaks nabo fik indfanget den våde og kolde fugl og satte den i bur, indtil Claudia Larsen kunne hente den.

- Vi var ved at spise aftensmad, da jeg bemærkede gule fugle omkring volieren. I første omgang var jeg sikker på, at det måtte være løsslupne fugle, der var lokket til af lyden fra mine. Men da jeg kom ned til volieren, kunne jeg se, at lågen var blevet åbnet, siger Claudia Larsen.

Middelfart: Med flotte farver og pippende toner spreder kanariefugle hygge og ro i baghaven i volieren hos Claudia Larsen på Assensvej. Herfra kan hun betragte dem hjælpe hinanden med at fodre unger og lære dem at flyve. Men hyggestemningen fik et knæk, da lågen til volieren forleden blev åbnet, og en stor del af de 20 dyr flaksede ud i en kold og regnfuld sommereftermiddag.

Jeg må gå ud fra, at det er mennesker, der synes, det er synd at holde fuglene i voliere. Men fuglene har det godt, og de kan altså ikke klare sig selv. De dør.

- Jeg har virkelig ikke lyst til at sætte lås på i min egen have, for jeg synes ikke, det skal være nødvendigt at leve på den måde. Så har frygten jo på en måde vundet, siger hun.

Følelsen af at have fået sin privatsfære krænket er den samme, som havde hun haft indbrud.

Det er anden gang i løbet af tre år, at lågen til Claudias voliere er blevet åbnet. Hun er sikker på, at nogen har været inde i haven og lukke fuglene ud, for lågen binder og er svær at lukke, og derfor husker hun tydeligt, at hun havde lukket den forsvarligt, da hun skiftede vand tidligere den dag.

Indsatsen til trods må Claudia Larsen konstatere, at 12 fugle forsvandt. Noget, der gør hende ulykkelig at tænke på.

Glad for fugle siden barndommen

Claudia Larsen har haft voliere i haven de seneste seks år. Det var et tilfældigt opslag på Gul & Gratis, der fangede hendes interesse dengang, for interessen for fugle har hun haft siden barndommen.

- Historien om fuglen Peter Pjusk var min favoritbørnebog. Og som voksen har jeg haft dværgpapegøjer indenfor, men dem var min datter allergisk overfor. Så jeg er glad for at have min voliere her i haven, hvor jeg kan se på dem dagligt. Der er ikke noget mere afstressende for mig end at sidde og kigge på dem, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor nogen vil lukke dem ud, siger hun.

Claudia Larsen fortæller, at hun langtfra er ekspert på fuglene, og at det ikke er for avlen, hun har dem.

- Hvis man avler, skal fuglene helst være helt rene i farverne, men det er mine ikke. Jeg kan godt lide, at jeg kan kende forskel på dem, for på den måde kan jeg bedre følge med i, hvad de laver - og at de for eksempel hjælper hinanden med at fodre ungerne på tværs af rederne, siger hun.

Nu håber fugleejeren på Assensvej, at hendes dyr får lov at være i fred. Og udover glæden ved at have fået hjælp via sit Facebookopslag, så håber Claudia Larsen også, at de mange tilkendegivelser betyder, at folk forstår, at fuglene har det godt i volieren.

Så hun ikke skal til at bruge lås og nøgle til sin voliere.