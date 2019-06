Chefskifte: Steffen er ny mand i front for succesfuld Føtex-butik i Middelfart

Steffen Bech er ny mand i spidsen hos Føtex i Middelfart. Han afløser Nick Bangsgaard, der skal være chef hos Føtex i Rosengårdcentret. Her ses de to herrer i det klassiske fodgængerfelt på Hollændervej, der adskiller Føtex fra en del af butikkens p-plads. Foto: Jan Bonde

52-årige Steffen Bech tager over som chef i Føtex Middelfart efter Nick Bangsgaard, der rykker til Odense for at blive Føtex-chef i Rosengårdcentret. Den nye mand i front overtager en butik i fremgang - og vil gerne spille en rolle i lokalsamfundet.

Middelfart: Hollændervej er ikke Abbey Road, og at drive en Føtex-butik er ikke altid sød musik. Alligevel er det stort set lutter lyse toner, der møder Steffen Bech, når han 1. juli tiltræder som ny chef for Føtex i Middelfart. Her afløser han Nick Bangsgaard, der efter seks år på posten rykker til Odense for at blive chef for Føtex-butikken i Rosengårdcentret. De interne rokader mellem varehusene er ikke noget ukendt fænomen, og de to herrer har da også dels været vidt omkring i Salling Group tidligere - dels faktisk arbejdet sammen i forholdsvis fjern fortid i Svendborg. Og Nick Bangsgaard er derfor heller ikke bange for at lægge lidt pres på sin afløser i Middelfart. - Du overtager en butik, der har haft en støt opadgående kurve de seneste fire år, og som de seneste tre år har ligget over gennemsnittet for Føtex-kæden generelt, siger han.

Steffen Bech Steffen Bech er 52 år, født og opvokset i Skanderborg.Han er oprindelig udlært slagter i Føtex i Skanderborg midt i 1980'erne.Siden var han i en årrække slagter og slagtermester forskellige steder i Aarhus.



I 2000 flyttede han med sin familie til Svendborg, hvor han blev slagtermester og siden havde forskellige andre funktioner i Føtex.



Fra 2012 var han i tre et halvt år varehuschef i Føtex i Korsør.



Siden 2015 har han været varehuschef i Føtex i Faaborg.



1. juli tiltræder han som varehuschef i Føtex i Middelfart.



Steffen Bech er gift med Anisette Bech, der er intensiv sygeplejerske på Svendborg Sygehus.



Parret har tre børn på 17, 20 og 23 år.



Familien vil fortsat blive boende i Svendborg.



Triatlon er Steffen Bechs store passion i fritiden. Han har gennemført en ironman og syv halve.



Tidligere har han om sommeren et par gange om ugen taget turen fra Svendborg til Faaborg på cykel.

Bech vil være lokal Det pres med Steffen Bech så acceptere at skulle leve op til. Han kommer fra en lignende stilling hos Føtex i Faaborg, hvor han gennem flere år har involveret butikken en hel del i det lokale liv. Og den fremgangsmåde har han tænkt sig at tage med til Middelfart. - Vi vil gerne være en aktiv del af det lokale liv. Også gerne via kontroversielle samarbejder. Det kunne være et samarbejde med en konkurrent om et event, eksempelvis, siger han. Steffen Bech bliver boende i Svendborg, og han har målt afstanden til sit nye job som 84 kilometer - hvis man tager cyklen. For det kunne den triatlon-elskende varehuschef godt finde på indimellem. - Det bliver nok noget med at smide cyklen i bilen og så kun køre den ene vej. Ellers vil jeg i stedet tage et par løbesko på for at snuppe en tur i lokalområdet. Jeg skal jo lære det at kende, siger han.

Lærlinge på vej Såvel Nick Bangsgaard som Steffen Bech har et stort hjerte for at føre unge mennesker gennem Føtex-fødekæden og skabe karrierer til dem. Bangsgaard har netop fejret 20-års-ansættelse i virksomheden, og han understreger, at en karrierevej i detailhandlen er både spændende og udfordrende. - Det handler jo ikke om at fylde dåser med tomater på hylder. Du får ansvar fra dag ét, og som elev kan du godt opleve at skulle købe varer ind for 100.000 kroner, siger han. Føtex Middelfart har et tæt samarbejde med IBC, som handler om at fortælle de studerende, hvad et job i detailhandlen indebærer. Også den indsats glæder Steffen Bech sig til at fortsætte. Og på den måde sørge for, at det også fremover er de lyse toner, der hersker på Hollændervej.