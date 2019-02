Chefoptiker frem i lyset: Morten Christiansen skifter fra Kolding Storcenter til Middelfarts gågade

Middelfart: Thiele har ansat 45-årige Morten Christiansen som leder af deres butik i Middelfart. Han glæder sig til at se dagslyset og opleve årstidernes skiften efter næsten 10 år som chef for Profil Optik i Kolding Storcenter.

Men endnu mere glæder han sig til at komme under Benno Steen Jeppesens vinger.

- Benno er kendt for sin enorme faglige viden, som jeg ser frem til at lære af, så jeg kan videreføre forretningen i hans ånd, den dag han beslutter sig for helt at stoppe, siger Morten Christiansen, der nu kommer til at stifte bekendtskab med andre typer mennesker.

- Kunderne i et center er yngre og måske lidt mere friskfyr-agtige og kan godt lide at høre bassen fra højttalerne i butikken. I Middelfart møder jeg nok et mere voksent publikum. Men uanset folks alder, så er min opgave dog den samme, nemlig at hjælpe med den bedste synsløsning uanset om det gælder briller eller kontaktlinser, siger Morten Christiansen, der med to børn på 7 og 10 år i hjemmet i Kolding ser frem til mindre aften- og søndagsarbejde.

- Det er ikke meget jeg har kørt ungerne til fodbold i weekenderne eller om aftenen, det kommer jeg til at kunne nu, siger Morten Christiansen, der bibeholder forretningens personale.

Morten Christiansen er født og opvokset i Sønderborg. Han er udlært optiker i 1998 og har både været butiksansvarlig for Synoptik-kæden i Norge og Tyskland, inden han i 2009 blev butikschef for Profil Optik i Kolding Storcenter.