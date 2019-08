Charlotte og Jan holder intim koncert i egen historisk baggård

Middelfart: Mellem bindingsværk og brostensidyl i en baggård i Middelfarts gamle kvarter flyder der snart sprøde jazztoner til vejrs.

Middelfart har for nylig afholdt den årlige og populære jazzfestival, og de jazzinteresserede kan fortsætte festen, når Charlotte Melin og Jan Conrad Jensen snart åbner porten for deres private baggård i Brogade 6C.

Det er med inspiration fra en baggårdskoncert på Christianshavn, at Charlotte Melin har fået idéen med at afholde koncerten i parrets gård.

- Vi flyttede ind her for et halvt år siden, og vi vil gerne give folk en intim oplevelse, når det foregår i mere private rammer, fortæller Charlotte Melin.

Hun er i fuld gang med planlægningen. Tid og sted ligger indtil videre fast, og koncerten afholdes 23. august fra klokken 19.

Og der arbejdes blandt andet på, at der bliver mulighed for at købe lidt at drikke.

Det er Charlotte Melin, der selv har booket musikken. Det bliver trioen Baun on Beatles, som hun selv har hørt under Copenhagen Jazz Festival, og senest var hun med til liveindspilning af Baun on Beatles' seneste album, som er ved at blive færdigproduceret.

Baun on Beatles består af Søren Baun på klaver og sang, Andreas Møllerhøj på bas og Ulrik Brohuus på trommer, der giver den gas med deres egen fortolkning af de gamle Beatles-klassikere som jazznumre med swing, latin, bebop og funk.