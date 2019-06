Carsten og drengene har været til brofest i 25 år i streg: - Det var Johnnys idé

Forberedelserne til Rock Under Broen begynder for Carsten Heelsberg, Johnny Mathiesen, Allan Knudsen, Bjarne Sandholdt og Rene Heelsberg fra Haderslev allerede i december. Og sådan har det været i 25 år nu. Foto: Mette Mørk

Lange underbukser, en karaoke-nat på Kolibrien og en enkelt lur i klapstolen. Det er ifølge fem herrer fra Haderslev opskriften på, hvordan de i år kan fejre, at de har været 25 år i streg på Rock Under Broen.

Middelfart: Om solen stråler eller regnen siler ned - det er fuldstændig underordnet for Carsten Hedekær og vennerne fra Haderslev. De seneste 25 år har de troligt sejlet fra Jylland til Middelfart for at tage del i festlighederne under broen den anden weekend i juni - uanset vejret. - Vi er blevet lidt mere magelige med årene, men traditionerne er de samme, fortæller Allan Knudsen. Og som netop traditionerne foreskriver det, sejlede de fem venner mod Fyn allerede fredag eftermiddag og lagde til i Gl. Havn. Aftenen og natten brugte de som altid på at synge karaoke på Kolibrien. Og traditionen tro startede Rock Under Broen-dagen med tømmermænd. Heldigvis er alle fem enige om, at de bærer branderterne mindst lige så flot som for 25 år siden. - Hvert år har jeg planlagt, hvornår på eftermiddagen jeg skal sove. Jeg har kun fået fire timers søvn i nat, så jeg er nødt til det på et tidspunkt. I år bliver det under Anne, Sanne og Lis, siger Allan Knudsen.

Drengenes tre gode råd Lange underbukser er ganske enkelt et must, hvis man vil overleve en hel dag på Rock Under Broen uden at fryse. Underhylerne skal pakkes i tasken, og når duggen falder, skal de på. Det er uden tvivl det bedste råd, mener drengene fra Haderslev, der efterhånden har været igennem 25 udgaver af festivalen.





Væske er vigtigt. Og med væske menes ikke øl, drinks og shots, men derimod vand og kaffe. Det skal til, når vejret er varmt, lyder rådet.



Rugbrød skal der til. Og altså ikke rugbrødsmadder med spegepølse, men den mere flydende udgave af malt - nemlig øl. Øllene skal drikkes med måde, ellers holder du ikke en hel dag, lyder rådet.

I intet mindre end 25 år i streg har vennerne fra Haderslev festet under broen sammen, og siden start har der været mange traditioner forbundet med festlighederne. Fra venstre: Rene Heelsberg, Bjarne Sandholdt, Carsten Hedekær, Allan Knudsen og Johnny Mathiesen. Foto: Mette Mørk

Fra spaghetti til champagne Og med snart 25 omgange af Rock Under Broen i bagagen, er de fleste traditioner efterhånden blevet finpudset. Forberedelserne begynder seks måneder før festivaldagen, og arbejdsfordelingen mellem de fem har ligget fast i mange år. Der er helt styr på, hvem der sørger for stole, for mad og for at køre turen til grænsen for at handle drikkevarer. - For 25 år siden var der spaghetti og kødsovs til morgenmad, nu får vi champagne og laks, før turen går til pladsen, sagde Carsten Hedekær og tilføjer, at det er sammenholdet mellem de fem, der gør dagen til en fest uanset vejret. - Rutinerne er så smukke, siger han. De fem har kendt hinanden siden gymnasietiden - nogen endnu længere. Og at holdet fra Haderslev overhovedet endte på festivalen dengang for nu 25 år siden var lidt af en tilfældighed. - Det var Johnnys idé. Vi skulle ud og sejle rundt om Fyn, og vi landede her ved en tilfældighed. Vi nåede faktisk hele vejen rundt om øen, beretter Allan Knudsen.

Fest under en presenning Som jubilarer på festivalen, har de fem fra Haderslev oplevet lidt af hvert. Især årene med dårligt vejr står så klart i hukommelsen hos dem, som det nu kan lade sig gøre, når festivalkosten hovedsageligt er flydende. - I 2015 var det så koldt, at vi havde skitøj på. Vi sad og festede i vores stole under en presenning, husker Allan Knudsen og Carsten Hedekær tilføjer: - Ja, det var det år, Shu-bi-dua spillede i det lille telt. Det er fedt at have oplevet kunstnere, der ikke er her længere. Det er man glad for den dag i dag. Til spørgsmålet om, hvorvidt der er 25 år mere i de fem fra Haderslev, er svaret klart. - Hvad skulle vi ellers lave, lyder det prompte.