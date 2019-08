Campingpladsejer om oversvømmede telte: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine 19 år

Vejlby Fed: En regnmåler på 50 millimeter blev mere end fyldt to gange på to timer under det store regnskyl i Middelfart-området onsdag. Og aftenen forinden blev der målt 32 millimeter.

Campingpladsejer Jesper Hansen fra Vejlby Fed Strand Camping fortæller, at borde og campingstole væltede under de massive regnmængder, der oversvømmede dele af pladsen.

- Jeg har hørt, at der kom op mod 150 millimeter regn på et døgn, og det er for meget. Jeg har været her i 19 år og har aldrig nogensinde oplevet at få så meget vand. Vi havde ikke en chance. Det var vanvittigt, konstaterer han.

For 12-14 år siden installerede campingpladsen selv dræn og fire pumper, der kan skubbe regnvand væk.

Men onsdag kom regnvandet ifølge Jesper Hansen løbende fra omkringliggende veje og marker. Sammen med de store mængder vand fra oven blev anslået 15-20 telte og fortelte hårdt ramt. Og det er ifølge ham umuligt at gardere sig imod.

- Heldigvis er gæsterne ikke taget hjem. Nogen har fået en anden plads, der er mere tør. Jeg har lige været rundt på pladsen, og folk tager det godt. Endda folk med børn. De kan godt se, at det er helt unormalt, fortæller campingpladsejeren, der tilføjer, at en hollandsk familie i et lille telt er blevet genhuset i et sommerhus, hvor der var værelser i overskud.

- Vi gør alt, hvad vi kan, siger Jesper Hansen, der ser frem mod en solrig weekend.