Cafémøde: Pas på de nye medarbejdere

Middelfart: På et cafémøde i Middelfart Erhvervscenter på Mandal Alle 19 kan man torsdag 24. januar møde Doris Hviid fra GalmstrupHviid. Hun vil fortælle om, at en god introduktion af nye medarbejdere giver bedre bundlinje. Cafémødet finder sted klokken 8.15-9.15.

Baggrunden er, at det både er dyrt i tid og penge at ansætte en ny medarbejder - fra beslutning om ansættelse er truffet, til den nye kollega er selvkørende. Hvis man undervurderer opgaven med at integrere den nye medarbejder både fagligt og socialt, kan det blive et kort bekendtskab.

På cafémødet vil Doris Hviid give et hurtigt overblik over de vigtigste elementer i en god proces.

Tilmelding er nødvendig. Arrangementet er kun for medlemmer, men må gerne tage en kollega med.