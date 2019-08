Café Stiften rykker i biografen: Kendt udenrigskorrespondent på scenen inden snigpremiere

Middelfart: Lørdag bliver på mange måder en stor aften for biografdirektør Lars Broen fra Panorama Middelfart.

Der er snigpremiere på filmen "Ser du månen, Daniel", som er filmatiseringen af Puk Damsgårds bestseller af samme navn, hvor hun skildrer den danske fotograf Daniel Ryes kidnapning, da han sad som gidsel hos Islamisk Stat i Syrien i 398 dage.

Man følger i filmen blandt andet Daniels kamp for overlevelse i fangenskab, og hvordan hans familie hjemme i Danmark håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem.

For at give biografgængerne en oplevelse udover det sædvanlige har biografdirektøren fra Middelfart allieret sig med bogens forfatter, der kommer til Middelfart og bliver interviewet i omkring tre kvarter, inden filmen løber over skærmen.

- Vi vil gerne fortælle folk, hvorfor Puk Damsgård har valgt at skrive den her bog. Det er et meget spændende perspektiv på filmen, som i øvrigt er fremragende, lyder det fra Lars Broen, der før sommeren skrev til den kendte udenrigskorrespondent, som efter nogle dage svarede positivt tilbage.