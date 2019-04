Ekstra tilskud til ældre

Under mødet var det også muligt for borgere i området at tage emner op til diskussion, der ikke var på dagsordenen.

Her rejste Lene Glesner sig med et forslag til byrådet om et ekstra tilskud til frivillige foreninger, der har medlemmer over 65 år på samme måde, som foreninger med medlemmer under 25 år får.

- Svage ældre på dagcentre og plejehjem skal i dag visiteres til vedligeholdende træning. Når de har været her x antal gange, sendes de hjem til ingen træning, sagde Lene Glesner og pointerede, at hun mener, at vedligeholdende træning skal vare resten af livet, og at denne træning kan bidrage til at undgå faldulykker.

Der tror hun, foreningslivet kan løfte opgaven med vedligeholdende træning, hvis man lavede tildelingsmodellen om, så foreningerne med medlemmer over 65 kunne få del i det ekstra tilskud.

Lars Vigsø (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, besvarede forslaget med, at det ville give store udfordringer.

- Vi har haft en stor debat på området og haft foreninger i byen med til møder tre-fire gange, men vi fik fremlagt, at vi ikke kunne lave sådan en model, uden det gik udover de nuværende foreninger. Og det vil vi ikke risikere, sagde Lars Vigsø.