Byggeri: Gelsted gør sig klar til at vokse

Gelsted: Det var en slags tidlig julegave, da Middelfart Byråd på deres møde i Gelsted 3. december kunne stemme opførelsen af 20 almene boliger igennem til området ved Tåruplund.

Allerede i løbet af februar forventer Boligforeningen Lillebælt at kunne præsentere en plan for, hvem der skal bygge husene, og hvordan de kommer til at se ud.

Men de almene familieboliger kommer ikke til at stå alene, hvis de politiske udmeldinger står til troende. For næste år skal den lovpligtige kommuneplan fornyes, og her vil der blive sat områder af til nye boliger i Gelsted.

Tre områder er i spil: Det resterende område ved Tåruplund, Tømmervej op mod trælasthandlen og området syd for Grønnegade.

Nye boliger vil formentlig kræve, at en privat udbyder står for udstykningen.

- Det vil som udgangspunkt være måden at få Gelsted til at vokse på. Vi kan ikke som kommune gå ind og underbyde markedet. Kun hvis det viser sig, at der ikke er nogen, der ønsker at gå i gang med området, kan vi gå ind, sagde borgmester Johannes Lundsfryd (S) på mødet i Gelsted.

Gelsted har med børneunivers inklusive vuggestue, hal, boldbaner og indkøb - samt boligpriser, der er til at overskue - et område, der med nærhed til motorvejen giver tilflyttere mulighed for at bo centralt i midten af Danmark. Og med en stor virksomhed som Carl Hansen & Søn i byen er der også kommet attraktive arbejdspladser tæt på.

Ydermere kan området fremvise børnetal der - modsat flere andre steder i kommunen - ikke falder nævneværdigt frem mod 2022.

Mens kommuneplaner og byggegrunde venter på at blive endeligt vedtaget engang næste år, så er der allerede konkrete planer for de resterende på grunde på Tåruplund, hvor også de 20 almene familieboliger kommer til at ligge.

Og så arbejder Gelsted Lokaludvalg med en idé om at tilbyde lagerplads til nogle af de mange håndværksdrivende i byen, for det er nemlig et stort behov.