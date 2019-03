Byggemesse med fokus på klimaet på Brenderup Højskole

Brenderup: Fredag den 29. marts klokken 15 indbyder Landsforeningen for Økologisk byggeri (LØB) til minimesse på Brenderup Højskole. Her sætter man fokus på klimaudfordringerne, der i høj grad taler til byggebranchen. Byggesektoren står alene for mindst 30 procent af klimaaftrykket, så her er rigtigt meget at hente på CO2 kontoen - men hvordan gør vi? Det vil der blive præsenteret bud på til minimessen.

Messen indledes af Steen Møller med foredraget "Kan man bo og leve Off-Grid?" Steen Møller fortæller om begrebet "Off-Grid living" og der bliver mulighed for at deltage i en fremvisning af Brenderup Højskoles "Off-Grid"-hus.

Er det muligt at være 100 procent selvforsynende med vand, varme og el, og samtidig leve et komfortabelt liv, og giver det mening at have sin egen forsyning?

En lang række virksomheder tilknyttet Økologisk Byggeri vil være klar til at præsentere klimaneutrale løsninger overalt i byggeriet. Endelig kommer teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen, og fortæller om kommunens indsats på området.