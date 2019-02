Byggedrømme til millioner: Royal Copenhagen-samling har vokset sig så stor, at udvidelse ikke kan vente

Opbevaringen af den store Royal Copenhagen-samling udfordrer keramikmuseet Clay dagligt. Nu drømmer museets ledelse om et nyt magasin, hvor hele samlingen kan opbevares, og hvor publikum i begrænset omfang vil kunne følge med i arbejdet med at registrere og varetage den historiske samling.

Middelfart: Et magasin, der kan rumme den enorme Royal Copenhagen-samling på 55.000 værker samt resten af keramikmuseet Clays værker. Det er den kontante drøm for museets ledelse, der i øjeblikket arbejder på konkrete tegninger og på fondsansøgninger, der kan finansiere udgiften på 18,5 millioner kroner til byggeriet af et sådant magasin.

- Vi er ved at sprænge rammerne på Clay. Vi har vækstet så meget de senere år, at vi ikke længere kan vente med den her udvidelse, for vi har brug for at kunne tilgå værkerne på én, samlet adresse, siger Pia Wirnfeldt.

Hun er direktør på Clay og vurderer, at et samlet magasin vil nedbringe udgifterne til den daglige drift med i omegnen af 200.000 kroner om året. I øjeblikket betaler Clay husleje på fire forskellige steder, ligesom der bruges meget tid på at køre værker frem og tilbage fra depoterne og til selve museet.

- Vi har en stor og fantastisk samling, og vi låner ud af den ganske ofte. Derfor skal vi kunne tilgå værkerne på en praktisk og fornuftig måde. Samtidig har vi brug for et sted, som vi kan klimastyre af hensyn til de mange originaltegninger fra Royal Copenhagen-samlingen, fortæller Pia Wirnfeldt.