Byens skomager er flyttet til Hessgade

Middelfart: Hvis nogen har svært ved at finde Middelfart-skomageren Hos Matthiesen, kan forklaringen være, at forretningen netop er flyttet fra Østergade til Hessgade. Indehaver Jette Matthiesen er rykket inden i bandagistens tidligere lokaler i Hessgade 3, som er blevet tomme, efter at bandagist Ken Bader fornylig lukkede sin forretning i byen.

Det er tredje adresse for Jette Matthiesen, og hun håber, at tredje gang bliver lykkens gang.

- Foruden værksted har jeg fået god plads til mine varer, blandt andet mit nye udvalg af Arcopedico-sko, som jeg er blevet forhandler af, fortæller byens skomager.

Hun føjer til, at der også i Hessgade er travlt i skomagerværkstedet med reparationer af sko, støvler, tasker, bælter eller andre spændende ting der mangler lidt reparation og pleje.