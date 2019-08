Butikken skal indrettes på ny: Middelfart er uden Netto i to og en halv måned

Middelfart: Ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt, grønt og nemme måltider. Det er hvad kunderne kan se frem til, når Netto på Brovejen i Middelfart genåbner.

Butikken lukkede søndag og allerede mandag var håndværkerne i fuld gang.

- Danskerne efterspørger både det sunde og det nemme. Butikken indrettes efter vores nye koncept, der skal løfte hele indkøbsoplevelsen. Kunderne vil opleve butikken som helt anderledes, da alt fra musik og varer til Netto-medarbejdernes tøj er opdateret, fortæller regionschef Asbjørn Hagedorn.

Frugt- og grønt-afdelingen kommer til at spille en bærende rolle, ligesom nem mad vil få sin egen sektion, så det er let for alle at finde de nemme måltider.

Butikschefen i den nye Netto-butik er Emil Alexsander Sjøberg.

- Det skal være behageligt at handle her, vi frigør derfor vinduerne for at få mere dagslys ind. Vi tager afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed, siger han.

Nettos nye butik i Middelfart er en af i alt 70 butikker, som Netto enten bygger om eller renoverer i 2019 for i alt en milliard kroner. Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres.