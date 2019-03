Busserne i Middelfart kørte for langsomt: Nu får de seks minutter mere

Nordvestfyn: Bybusserne i Middelfart Kommune har igennem noget tid sakket bagud i forhold til køreplanen.

Derfor retter Fynbus ind og lægger flere minutter til.

Fynbus oplyser i en pressemeddelelse, at busserne på rute 401-402, der kører mellem Strib, Middelfart og Nørre Aaby, fra 4. april får en ny køreplan, som betyder, at din bus kan køre op mod seks minutter tidligere end før.

Det drejer sig om busserne med afgange efter klokken 11, da det primært er på eftermiddagsturene, hvor nogle afgange har haft svært ved at nå frem til tiden.

"Der har været kørt med forsinkelser på en del af rutens eftermiddagsture i længere tid, derfor bliver køreplanen justeret nu", skriver Fynbus i pressemeddelelsen.

Det er derfor en god idé at tjekke den digitale køreplan på fynbus.dk, da busselskabet ikke genoptrykker køreplanen i fysisk form.

Kommunikationschef Martin Krogh oplyser til avisen, at det hverken er renoveringen af Den gamle Lillebæltsbro eller andre bygge- eller renoveringsprojekter i Middelfart, der har udfordret køreplanen.

- Der er ikke den store forkromede forklaring på det andet end, at der over noget tid har været for lidt køretid på ruten. Det har man justeret til nu, så det passer bedre, og så man laver en køreplan, der holder. Det handler om at gøre det bedre, forklarer kommunikationschefen.