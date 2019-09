Burgerspisere har stemt: Café Razz har Fyns bedste burger

Middelfart: Burgerelskerne har talt: Café Razz har øens bedste burger. Eller det vil sige, at de har stemt, og her lagde caféen på havnefronten sig i spidsen med 995 stemmer med mere end 70 stemmer ned til nummer to. Det er opdagdanmark.dk, der afholder konkurrencen, der afgøres ved, at brugerne selv sender stemmer ind via sms.

På Café Razz er ejeren Rasmus Jørgensen taknemmelig for at have modtaget så stor opbakning.

- Det er at få et skulderklap, og at folk værdsætter personalets indsats. Vi har sagt til kunderne, at de kunne stemme på os, hvis de havde lyst. Det er da sjovt at være med i, og at vi kan blande os med de bedste, siger café-ejeren.

Sidste år blev der langet 27.500 burgere over disken på Café Razz, og de fleste var bacon-cheese burgere.