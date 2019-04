Budgettet på plejeområdet skrider: - Vi kommer til at reducere i antallet af hænder

Mandag aften var omkring 65 ansatte fra plejehjemmene mødt op til det kombinerede borger- og byrådsmøde på Fjelsted-Harndrup Skole for at vise deres utilfredshed med spareplanerne. Forud for mødet havde medarbejderne sendt et åbent brev til kommunen, hvori de gav udtryk for, at de allerede arbejder under stort pres og derfor frygter, at der sker fejl, hvis arbejdspresset øges yderligere. Foto: Sofie Secher Karlsen