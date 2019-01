Bud efter gamle sange: Lokal musiker genudgiver børneplader på Spotify

Middelfart: 16 år efter, han udgav den første på cd, genudgiver den lokale musiker Flemming Koch nu sine tre populære børneplader på streaming-tjenesterne Spotify og Yousee. Den første, "Sange omkring regnbuen", går online 1. februar, "Prinsesse Sanora og Prins Egon" kan streames fra den 1. marts, mens "Boblepop" lægges ud nettet 1. april.

- Cd'erne er for længst udsolgt, og jeg får til stadighed henvendelser fra pædagoger og pædagogstuderende og andre som har med børn og unge at gøre, som gerne vil bruge pladerne i deres arbejde. Det gør selvfølgelig en glad, at man har lavet noget, som folk stadig kan bruge her mere end 15 år efter. Derfor fik jeg den idé at lægge dem ud online, så de igen bliver tilgængelige for alle, forklarer Flemming Koch og afviser, at han gør det for pengenes skyld.

- Det er simpelthen så forsvindende lidt, man får, når folk streamer ens musik, så der skal ufattelige mange aflytninger til, før det overhovedet kan mærkes bare en lille smule på ens bankkonto. Jeg gør det udelukkende fordi, jeg er taknemmelig over, at min musik stadig vækker interesse, siger Flemming Koch.

Han overvejer i kølvandet på genudgivelserne at tilbyde pædagogiske, musikalske besøg på pædagogseminarerne og i børnehaver og fritidsordninger for at spille musikken fra pladerne og lade børnene lege med på fantasien.