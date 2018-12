Bubbas lukket af politiet - igen

Endnu en gang måtte Fyns Politi natten til onsdag sende folk til Middelfart for at lukke Bubbas Bar i Østergade.

Ejeren Mike Juhl har mistet sin bevilling efter klokken 2, men det ønsker han ikke at efterkomme, og derfor har politiet flere gange været forbi for at lukke festen. men inden længe er det endegyldigt slut.

For et kommende byggeprojekt på hjørnet af Østergade og Jernbanegade betyder, at lejeaftalen på natklubben Bubbas er opsagt fra årsskiftet.

Derfor har diskoteksejeren meldt ud, at det er slut med Bubbas. Nytårsfesten bliver den sidste. Om politiet så alligevel skal til Middelfart i den kommenede weekend er endnu uvist.