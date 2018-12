- Det er en generel tilladelse, som alle restaurationer har til at holde åbent til klokken 05 natten efter nytårsaften, understreger borgmesteren, der tilføjer, at det ikke spiller ind, at Bubbas tidligere har fået inddraget tilladelsen.

Her skriver borgmester Johannes Lundsfryd (S), formand for nævnet, at Bubbas i lighed med andre restaurationer i byen kan holde åbent til klokken 05.

Champagne i gaden og fyrværkerishow

Den beslutning er Mike Juhl fra Bubbas godt tilfreds med, da natklubben samtidig lukker ved årsskiftet, da lejeaftalen er opsagt på grund af et kommende byggeprojekt på hjørnet af Østergade og Jernbanegade.

- Det betyder, at vi kan feste på normale vilkår til vores lukkefest. Vi holder en sidste fest for personalet, og klokken 23.59 åbner vi dørene op for alle vores gæster på to etager, og der bliver stort fyrværkerishow på gaden og delt champagne ud til alle i gaden. Det tegner til at blive den største aften nogensinde på Bubbas, forklarer Mike Juhl.

Der er plads til omkring 400 på diskoketet, og Mike Juhl varsler, at der vil være video-hold på til at dokumentere den allersidste fest på stedet, der ifølge hans oplysninger har været ramme for fester i mere end 40 år.

Mike Juhl beskriver selv de sidste uger som en turbulent rutsjebanetur, hvor han har haft fagfolk til at kigge på inddragelsen af nattilladelsen.

Han mener fortsat, at beslutningen er taget på et forkert grundlag, og det er årsagen til, at han har forsøgt at holde åbent til længere end klokken 02. Han kalder det sin egen - og ikke gæsternes kamp.

Bubbas mistede i starten af december nattilladelsen, fordi Fyns Politi under otte besøg i oktober og november hver gang konstaterede en ung under 18 år, ligesom politiet har savnet en dørmand ved bagudgangen, som var et krav for at holde åbent til klokken 05.