Brugt men godt: Middelfart Boldklub sender fodboldtøj til Ghana

Det er måske de færreste, der ved det, men Richard Møller Nielsen har ikke kun influeret dansk fodbold, han gør det således stadig efter sin død i Ghana for gadebørn, der elsker at spille fodbold. Det er Richard Møller Nielsens søn, Tommy Møller Nielsen, der nu står i spidsen for at videreføre det hjælpearbejde, de to i sin tid startede i den tidligere danske kolonis hovedstad, Accra.

Sundhedstjek

- Det går ud på at træne unge drenge, der bor på gaden. Ud over at lære drengene at spille fodbold sørger projektet også for et sundhedstjek til dem, hvor en sygeplejerske tjekker deres helbred og sørger for, at de får noget at spise. Når der er fodbold på programmet, kan man nemlig altid være sikker på, at børnene dukker op, siger Tommy Møller Nielsen i en pressemeddelelse.

- Lige nu drejer det sig for os i Middelfart Boldklub udelukkende om at forsøge at rykke op i Nordicbet-Ligaen, men det kunne da selvfølgelig være rigtigt sjovt en dag at besøge Ghana for ved selvsyn at se, hvilken forskel vi med vores lille bidrag har været med til at gøre for gadebørnene i Accra, udtaler Casper Johansen, der er anfører for Middelfart Boldklub.