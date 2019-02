Brugsrøverier var voldsom oplevelse: Unge ansatte fik psykologhjælp med det samme

Det var en voldsom oplevelse for de unge ansatte, som stod bag disken under mandagens to knivrøverier i Asperup og Brenderup.

Nordvestfyn: Det siger næsten sig selv, at det var en voldsom oplevelse for de unge ansatte, som befandt sig i butikkerne under de to knivrøverier mandag aften i Daglig'brugserne i Asperup og Brenderup. Det resulterede også begge steder i lynhurtig udrykning af Coops kriseberedskab, som var til stede med psykologer i løbet af kort tid.

Hos Daglig'brugsen i Brenderup var den 20-årige lukkeansvarlige ved at køre varer ind lidt før klokken 20, da hun så to maskerede unge mænd med knive komme løbende hen over parkeringspladsen mod butikken. Hun skyndte sig ind i butikkens mødelokale for at kalde på uddeler Claus Mollerup, som netop havde siddet til møde med to bestyrelsesmedlemmer. Da den ansatte og uddeleren kom ud i butikken igen, havde de to unge mænd allerede nået at true den anden 17-årige ansatte til at udlevere kassebeholdningen på knap 6.000 kroner.

- Det gik lynende hurtigt, de har vel været i butikken i 30 sekunder, fortæller Claus Mollerup.

- Selvfølgelig var de rystede, de to unge, derfor er jeg også glad for, hvor professionelt Coops krisekorps arbejder. Og når nu det skulle være, så skal de unge roses for at have fulgt alle instrukser og straks udlevere pengene og lade være med at løbe efter røverne. Samtidig må vi glæde os over, at røverne aldrig var helt tæt på de ansatte med deres knive men nærmere brugte dem til at pege med, siger Claus Mollerup.

Så vidt han ved, er det første gang nogensinde, brugsen har været udsat for røveri.

- Vi har haft kassedyk og udenlandske grupper, som er kommet og har stjålet spiritus men aldrig røverier, siger Claus Mollerup, der lover ekstra mandskab på vagterne, de næste gange, de to røveriramte er på arbejde.

- Og de bestemmer selvfølgelig helt selv, hvornår de føler sig klar til at tage en vagt, siger Claus Mollerup.