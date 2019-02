Brugsrøverier ikke helt opklaret: Tredje knivrøver er stadig på fri fod

En 18-årig og en 21-årig mand blev tirsdag varetægtsfængslet i to uger efter at have erkendt mandagens to knivrøverier i Asperup og Brenderup. Politiet leder nu efter en tredje medgerningsmand.

Nordvestfyn: En 18-årig mand fra Skrillinge i Middelfart og en 21-årig mand med ukendt bopæl blev tirsdag eftermiddag ved et grundlovsforhør i Odense varetægtsfængslet frem til den 25. marts for at have deltaget i to knivrøverier mandag aften i Dagli'brugserne i Asperup og Brenderup. Retten valgte at lukke dørene på begæring af anklager Charlotte Ragus, fordi politiet leder efter en tredje medgerningsmand.

Begge de to fængslede erkendte at have deltaget i røveriet mod Dagli'brugsen mandag aften klokken 17.45 i Asperup, mens kun den ene erkendte at have deltaget i røveriet to timer senere i Brenderup. De to fængslede kunne samtidig bekræfte politiets formodning om, at en tredje person havde deltaget i begge røverier. Og det er denne tredje medgerningsmand, som fortsat er på fri fod.

Men derudover har politiets anklager, Charlotte Ragus, ikke mange kommentarer til sagen.

- Vi har bedt om lukkede døre for at undgå, at der slipper oplysninger ud, som den tredje røver på fri fod kan have glæde af, forklarer Charlotte Ragus.

Hun vil derfor heller ikke svare på spørgsmål om den tredje røvers alder eller bopæl, eller hvorvidt de tre røvere tidligere er straffet.

Charlotte Ragus vurderer, at de tre gerningsmænd kan se frem til 8-10 måneders ubetinget fængsel.

- Det er, hvad røveri i forening med kniv som våben takseres til, hvis man ser bort fra skærpende omstændigheder som tidligere straffe eller formildende omstændigheder som alder, forklarer Charlotte Ragus.