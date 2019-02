Brugsen i Strib blev ribbet for kontanter

Superbrugsen i Strib blev udsat for et indbrud, hvor kontanter forsvandt fra et pengeskab

Lørdag kl. 22.43 gik alarmen i Superbrugsen i Strib. En tyv havde brudt et vindue op formentlig med et koben og var kommet ind i forretningen.

Det lykkedes indbrudstyven at slippe af sted med et større kontant beløb i form af ruller med diverse mønter samt også en del pengesedler. Det hele er formentlig taget fra et åbentstående pengeskab.

Et vidne mener at have set den formodede gerningsmand, men signalementet er ganske sparsomt. Vidnet kunne faktisk ikke se, om det var en mand eller en kvinde. Kun at vedkommende var iført mørkt tøj, blandt andet en mørk jakke med pelskrave.